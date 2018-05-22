РИАМО - 22 мая. Подмосковный прыгун в высоту Данил Лысенко примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике, который пройдет в американском городе Юджин 26 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представлять Московскую область на самом популярном коммерческом турнире в этом виде спорта будет чемпион мира-2018 по прыжкам в высоту в помещении, серебряный призер мирового первенства-2017 Данил Лысенко.

«Наш прославленный чемпион не нуждается в представлении, его имя широко известно как в России, так и за ее пределами. Уверен, что недопуск к первому этапу турнира по сомнительным причинам лишь прибавит мотивации. Лысенко является одним из сильнейших прыгунов в высоту. Не сомневаюсь, что он достойно представит нашу страну и докажет, что Россия всегда будет первой, когда борьба проходит в равных условиях. Лысенко – фаворит турнира», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

В начале мая стало известно, что Лысенко не сможет принять участие в этапе «Бриллиантовой лиги», который пройдет в Дохе, – организаторы престижного легкоатлетического турнира не прислали спортсмену приглашение.

Тренер Лысенко Евгений Загорулько заявил, что организаторы турнира «испугались» конкуренции и не пригласили подмосковного прыгуна с целью облегчить выступление катарскому легкоатлету Мутазу Эсса Баршиму.