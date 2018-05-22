РИАМО - 22 мая. Немецкие эксперты оценили экомобильность в 13 крупных европейских городах и поместили Москву лишь на предпоследнее место рейтинга, в первой тройке – Копенгаген, Амстердам и Осло, сообщается на сайте «Гринпис Россия».

«По заказу «Гринпис» Вуппертальский институт климата, окружающей среды и энергетики (Германия) провел исследование для оценки экологически устойчивой мобильности в 13 крупных европейских городах, включая Москву, российская столица заняла в рейтинге предпоследнее место», – говорится в сообщении.

Рейтинг составлялся на основе 21 показателя, сгруппированных по пяти категориям: общественный транспорт, безопасность дорожного движения, качество воздуха, управление мобильностью и активная мобильность (пешие прогулки и поездки на велосипеде).

Низкий результат Москвы связан с тем, что по безопасности дорожного движения она демонстрирует результаты ниже среднего, а по качеству воздуха и активной мобильности – худшие в рейтинге. Кроме того, Москва оказалась самым перегруженным городом в рейтинге – время в пути здесь увеличивается из-за заторов на 44%.

Несмотря на впечатляющую систему общественного транспорта, в Москве сравнительно низкая плотность остановок – 4,67 на квадратный километр. Для сравнения, в Лондоне, население которого составляет 8,8 миллиона человек, этот показатель – 12,41. В центре Москвы плотность остановок выше, но ближе к окраинам у людей нет доступа к общественному транспорту, что вынуждает их пользоваться личными автомобилями. Решение этой проблемы помогло бы многим пересесть на общественный транспорт.

Качество воздуха в Москве оказалось хуже, чем в остальных 12 городах рейтинга. Среднегодовые концентрации двуокиси азота в Москве в 2016 году составили 66.910 мкг/м3, мелких твердых частиц PM2.5 – 28,63 мкг/м3, PM10 (воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей) – 46,770 мкг/м3. По всем трем веществами превышены нормативы Всемирной организации здравоохранения.

Низкое качество воздуха в Москве может быть связано с устарелостью транспортных средств. Климатические условия также могут усугублять ситуацию, но опыт авторов исследования показывает, что первопричиной плохого качества воздуха являются выбросы транспорта с двигателем внутреннего сгорания.