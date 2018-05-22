РИАМО - 22 мая. Возгорание на площади 15 квадратных метров ликвидировали в корпусе «Альфа» гостиницы «Измайлово», спасено восемь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Во время тушения был объявлен второй ранг сложности.

«Возгорание по адресу: Измайловское шоссе, 71, 2В. С помощью самоспасателей «Феникс» спасено восемь человек. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В 18:34 ликвидировано», - говорится в сообщении.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений были выведены порядка 200 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Согласно открытым данным, по указанному адресу находится корпус «Альфа» гостиничного комплекса «Измайлово».