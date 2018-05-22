РИАМО - 22 мая. Станция «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена готова к вводу в эксплуатацию, в течение двух недель будет завершено благоустройство прилегающей территории, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики и строительства Москвы.

«На станции «Рассказовка» успешно завершены пуско-наладочные работы, что означает полную готовность к эксплуатации», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, в течение двух недель будет завершено благоустройство территории.

«В рамках благоустройства территории, прилегающей к станции, будет обновлено дорожное покрытие и выполнено обязательное озеленение, а также обустроены остановочные пункты», – добавил заместитель мэра.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин добавил, что помещения станции постепенно передаются эксплуатирующим службам метрополитена.

Станция «Рассказовка» откроется в составе участка Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки» в этом году. Участок включает в себя семь станций, его длина составляет около 14,2 километра. С запуском движения поездов от «Раменок» до «Рассказовки» почти 600 тысяч москвичей смогут сократить время на поездку в центр города до 45 минут. Технический пуск участка может состояться уже в начале лета.