РИАМО - 22 мая. Пассажиропоток столичного аэропорта «Шереметьево» за четыре месяца текущего года превысил 12,6 миллиона человек, при этом обеспечен своевременный вылет 95,22% рейсов, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Свыше 12,6 миллиона человек воспользовались услугами международного аэропорта «Шереметьево» за четыре месяца текущего года. Прошлогодний показатель превышен на 12,7%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) с начала 2018 года вырос на 9,3% и составил свыше 6,7 миллиона человек, на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) – на 16,9% до 5,9 миллиона пассажиров», – говорится в сообщении.

В апреле 2018 года аэропорт обслужил 3,5 миллиона авиапассажиров, что на 14,8% больше прошлогоднего показателя. Наиболее популярными направлениями трансфера через «Шереметьево» стали Тель-Авив – Нью-Йорк, Тель-Авив – Бангкок и Шанхай – Стамбул.

Основной объем пассажиропотока по итогам четырех месяцев текущего года обеспечили авиакомпании «Аэрофлот», Nordwind Airlines, «Икар», Royal Flight, Air France и Air Astana.

Наибольший спрос зафиксирован на внутренних направлениях на рейсах в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Симферополь и Краснодар; на зарубежных направлениях – в Париж, Прагу, Тель-Авив, Ереван и Шанхай.

По итогам апреля «Шереметьево» сохранило лидерство по пунктуальности полетов в мире в категории Major Airports согласно рейтингу Flightstats. Аэропорт обеспечил своевременный вылет 95,22% рейсов.