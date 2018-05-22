РИАМО - 22 мая. В Московском зоопарке появился на свет детеныш дагестанского тура, сейчас он весит около 4 килограммов и питается материнским молоком, но скоро перейдет на взрослую пищу — сено, ивовые ветки и специальные комбикорма, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Московском зоопарке родился детеныш дагестанского тура. Прибавление в семействе редких копытных, занесенных в Международную Красную книгу, произошло 13 мая. Уже через пару часов после появления на свет маленький тур не только уверенно стоял на ногах, но и следовал за матерью по вольеру», - говорится в сообщении.

Сейчас вес новорожденного тура составляет четыре килограмма. Это здоровый и крепкий самец, который скачет по вольеру, активно общается с сородичами и все выше взбирается по турьей горке. Пока он питается исключительно материнским молоком, однако скоро начнет пробовать взрослую пищу — сено, ивовые ветки и специальные комбикорма.

Постепенно новый член семьи займет свое положение среди сородичей и вместе с другими молодыми самцами будет принимать участие в ритуальных турнирах. На них животные тренируются, проверяют свои физические возможности, учатся быть более выносливыми.

В Московском зоопарке дагестанские туры содержатся с середины прошлого века. Именно благодаря этим животным павильон «Турья горка» получил свое легендарное название. Группу туров, которая живет в вольере сейчас, сформировали после реконструкции зоопарка в 1997 году. Сначала в столицу привезли самцов из Таллина, а затем удалось получить еще несколько особей из природы.

Специалистам удалось создать успешно размножающуюся группу из 18 особей: ежегодно в период с мая по июль у туров появляется потомство. Подросшие животные отправляются в отечественные и европейские зоопарки. Так, 16 мая пара туров, рожденных в 2017 году, уехала в зоопарк Липецка, где также планируется создать размножающуюся группу.

Московский зоопарк многие годы принимает участие в Европейской племенной книге по дагестанским турам, а также в программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов по сохранению горных копытных. Ежегодно численность дагестанских туров в природе сокращается. Это связано, прежде всего, с нелегальной охотой и браконьерством — из-за своих величественных рогов туры испокон веков считаются завидным охотничьим трофеем. Еще один фактор, влияющий на численность поголовья, — сокращение площади пастбищ и загрязнение кормовой среды.

Дагестанские туры — уникально красивые животные, наделенные острым зрением и способные учуять приближение хищника или человека за несколько сотен метров. Внутри группы установлена жесткая иерархия: во главе ее стоит доминантный самец, которому подчиняются все остальные особи. Среди самок также есть своеобразное разделение: главенствующую позицию занимает старшая из них.