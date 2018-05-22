РИАМО – 22 мая. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс из столичного аэропорта «Домодедово» в Благовещенск, вернулся в аэропорт из-за неполадки, сообщает во вторник «Интерфакс».
«В процессе полета появилась индикация технической неисправности. Борт вернулся в «Домодедово». Причины произошедшего устанавливаются, проводится расследование», — говорится в сообщении.
Пассажиров решили доставить в пункт назначения на резервном самолете.
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