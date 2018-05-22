РИАМО - 22 мая. Полиция ищет преступников, совершивших разбойное нападение на мужчину на парковке торгового центра «БрендСити» на МКАД, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 14:00 в полицию поступило сообщение о совершенном разбойном нападении у торгового центра «БрендСити». Сейчас на месте происшествия проводятся оперативно-разыскные мероприятия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас принимаются все меры к задержанию преступников, которые скрылись с места происшествия.