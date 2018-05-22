РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. Жительница Подольска пожаловалась, что ее ребенок не получает в школе №32 сухого пайка в дни проведения сокращенных уроков, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что ее ребенок не получает сухого пайка в те дни, когда в школе сокращают уроки. Она также пояснила, что питается он в столовой бесплатно, как ребенок из многодетной семьи. Женщина попросила разъяснить, правомерны ли действия администрации школы.

«Всем учащимся муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32, получающим льготное питание, выдали компенсационный паек 21 и 22 мая 2018 года. Директор МОУ СОШ №32 Светлана Тухватулина вопрос о выдаче компенсационного пайка взяла под личный контроль», – сказала председатель комитета образования администрации горокруга Надежда Фролова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.