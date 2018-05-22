РИАМО – 22 мая. Реальные доходы россиян выросли в апреле 2018 года до 5,7%, в свою очередь, рост реальных зарплат замедлился до 7,8%, сообщает во вторник Газета.ru.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,7%, в январе-апреле 2018 года — на 3,8%», — говорится в сообщении.

Среднемесячная начисленная заработная плата за указанный период составила 43,55 тысяч рублей.

Ранее на сайте издания сообщалось, что у россиян в марте текущего года стало больше «свободных денег».

Общий объем «свободных денег» у россиян достиг 20,2 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 7,4%.