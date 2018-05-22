РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 мая. В целях организации мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с детским трудом, во всех школах Котельников провели открытые уроки для более чем 100 учеников 9-11 классов, специалисты рассказали ребятам о правовых нормах при оформлении на работу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Уроки прошли 21 мая на территории горокруга.

«Сотрудники правового отдела администрации городского округа (Котельники – ред.) провели открытые уроки для учеников 9-11 классов школ города, в ходе которых ознакомили их с правовыми нормами при оформлении на работу лиц, не достигших 18-летнего возраста. Рассказали им об основных статьях трудового кодекса. Данные уроки организованы в преддверии Всемирного дня борьбы с детским трудом. Всего лекции послушали около 100 учеников», – сказала глава муниципалитета Ирина Польникова.

Она отметила, что школьникам рассказали о видах трудового договора, в том числе о правилах заключения срочного трудового договора. Максимальная продолжительность рабочего дня для школьников должна составлять 2,5 часа, для лиц 16-18 лет – 4 часа.

«Сотрудники администрации (Котельников – ред.) также обратили внимание школьников на то, что работникам в возрасте до 18 лет должен предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 31 календарного дня в удобное для них время. Увольнение же по инициативе работодателя допускается только с разрешения соответствующих государственных органов по делам несовершеннолетних. Исключением может быть только ликвидация предприятия», – подчеркнула Польникова.

Стоит отметить, что при приеме на работу несовершеннолетнему необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, справку о состоянии здоровья. Кроме того, подросткам необходимо предоставить документы, подтверждающие согласия одного из родителей или опекуна на трудовую деятельность.

Всемирный день борьбы с детским трудом отмечается ежегодно 12 июня. Его справляют в России, Украине, Беларуси и других странах. В 2018 году дату отметят в 17-й раз.