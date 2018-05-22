РИАМО - 22 мая. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства двух жилых домов (корпуса 5 и 6) в деревне Боброво Ленинского района, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Согласно проекту, площадь каждого 25-этажного корпуса составит по 22,6 тысячи квадратных метров. Каждая новостройка рассчитана на 312 квартир, из которых 168 – однокомнатных, 96 – двухкомнатных, 48 – трехкомнатных», – говорится в сообщении.

В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детские игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы. Также будет выполнено озеленение территории.

Финансирование строительства идет за счет средства инвестора. Застройщиком объекта выступает ООО «Лотан».