РИАМО - 22 мая. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения филиалы «Мособлэнерго» перейдут на особый режим работы в дни проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы компании.

На время проведения ГИА и ЕГЭ в период с 28 мая по 2 июля отменены все ремонтные работы на объектах, снабжающих электроэнергией учебные заведения и пункты приема экзаменов.

«В компании приняты необходимые меры по недопущению отключений в сети: проведен дополнительный осмотр линий электропередачи и подстанционного оборудования; сформированы и проинструктированы дежурные выездные бригады; к оперативному реагированию подготовлены передвижные дизельные электростанции. Приняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов», - говорится в сообщении.

В целях минимизации времени восстановления электроснабжения в случае технологического нарушения организовано дежурство оперативно-выездных бригад и передвижных дизельных электростанций в непосредственной близости от учебных заведений.

«Одна из главных задач энергетиков в дни проведения экзаменов - не допустить обесточивания и отключения камер видеонаблюдения, фиксирующих весь экзаменационный процесс. Наши филиалы приняли необходимые меры для того, чтобы обеспечить надежное электроснабжение школ», - сказал заместитель главного инженера АО «Мособлэнерго» Сергей Иванцов.

В этом году прием государственных экзаменов на территории Подмосковья будет проводиться в 274 учебных заведениях. Сдать ЕГЭ предстоит 35 тысячам выпускников.