РИАМО – 22 мая. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при участии министерства спорта России и Росстандарта разработали проект стратегии развития индустрии спортивных товаров, сообщил на Международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха директор департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга РФ Дмитрий Колобов.

XIV Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха Winter Congress – 2018 проходит в Москве во вторник и 23 мая.

«Сейчас в нашей стране больше 300 производителей спортивных товаров, большая часть из них - это средний и малый бизнес. Наша задача — помочь им вырасти, и они вырастят нам национальных чемпионов. И цель нашей стратегии — сформировать самодостаточную отрасль, порождающую инновации для удовлетворения наших граждан в качественной и доступной продукции», - сказал Колобов.

Он добавил, что в качестве приоритетов в развитии стратегии Минпромторг рассматривал пять направлений, среди которых развитие стандартизации товаров и обеспечение высокого качества продукции, которая производится на российском рынке.

Также в программу вошла поддержка развития производства спортивной продукции. В рамках этого направления Минпромторг готов оказывать всестороннюю поддержку производителям, в которую входят льготные займы, компенсация некоторых расходов при развитии производства и многое другое.

Колобов добавил, что в программу развития спортивной индустрии вошли поддержка отечественных спорттоваров при помощи обеспечения приоритета российских товаров при госзакупках, поддержка проектов и программ в области спорта высоких достижений.