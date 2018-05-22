РИАМО - 22 мая. Призовые места на международном конкурсе научных проектов заняли шесть школьников из Москвы, они показали свои успехи в химии, математике, программировании, физике и астрономии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На международном конкурсе научных проектов школьников 6 москвичей заняли призовые места по химии, математике, программированию, физике и астрономии. Конкурс Intel ISEF называют малой Нобелевской премией: больше 20 будущих лауреатов становились его призерами. Ребята, я в вас верю!» - написал Собянин в социальной сети «ВКонтакте».

Intel ISEF 2018 – это уникальное мероприятие, в котором ежегодно участвуют более 1,5 тысяч школьников из 65 (и более) стран мира. Конкурс проводится по 15 научным направлениям. В качестве судей в жюри работают профессора ведущих американских университетов. Ежегодно к работе жюри привлекаются несколько лауреатов Нобелевской премии.