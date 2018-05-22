РИАМО - 22 мая. Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства ангарного комплекса в столичном аэропорту «Шереметьево», ангар для технического обслуживания самолетов типа Boeing-777 площадью почти 23 тысячи квадратных метров построят в два этапа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ангар возводится на территории западного сектора «Шереметьево-1» для технического обслуживания воздушных судов Boeing-777. Строительство ведется в условиях действующего аэропорта.

«Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», - отмечается в сообщении.

В ходе реализации проекта, который был представлен в Главгосэкспертизу России после корректировки, возводится ангарный комплекс, предназначенный для технического обслуживания воздушных судов типа Boeing-777 (Boeing -787-9, Boeing -777-300ЕR, А-320F, А330-200/300). Объекты комплекса размещаются на земельном участке площадью 3,3 гектара между ангаром №3 ПАО «Аэрофлот» и территорией ГосНИИ гражданской авиации в западном секторе перрона «Шереметьево-1». Предыдущее положительное заключение по объекту выдавалось в сентябре 2014 года.

Текущая корректировка проектной документации проведена для выделения двух этапов строительно-монтажных работ. В ходе первого этапа сооружается ангар площадью 15,04 тысячи квадратных метров. Здание состоит из секции для технического обслуживания с карманом для ангарных ворот и пристройки, где будут оборудованы производственно-складские помещения.

Корректировка проектной документации предусматривает изменение внутренних планировок пристройки в результате устройства помещений диспетчерской службы и изменение состава и площадей офисных помещений. Также внесены правки в решения по отоплению и вентиляции в связи с заменой оборудования и в решения по механическим устройствам, предусматривающие замену ангарных ворот.

На втором этапе проекта построят производственное здание площадью 7850 квадратных метров, предназначенное для технического обслуживания, текущего и планово-предупредительного ремонта автотранспорта, спецтранспорта, грузоподъемных и самоходных механизмов и электротранспорта, а также техобслуживания и ремонта средств наземного обслуживания воздушных судов.

Также в состав объектов проектируемого ангарного комплекса входят навес для стоянки спецтранспорта, компрессорная, насосная станция пожаротушения, два резервуара противопожарного запаса воды, две трансформаторные подстанции с дизель-генераторными установками, инженерные коммуникации и сооружения.