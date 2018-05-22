РИАМО - 22 мая. Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Московской области взяло на особый контроль работу и состояние здания школы №2 города Ступино, где через год после капремонта прямо в классе на детей обрушился подвесной потолок, говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

«ЧП в Ступине можно назвать верхом разгильдяйства и попустительства чиновников. В капитальный ремонт этой школы были вложены немалые средства из бюджета. Произошедшее говорит о том, что работы были проведены совершенно некомпетентным подрядчиком некачественным образом и приняты недолжным образом соответствующими техническими службами администрации Ступина. Принимали, явно не проверив качество работ», – заявил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Андрей Тамонов.

По его словам, в такой ситуации остается надеяться на правоохранительные органы и обратить внимание на качество выполнения этим подрядчиком других ремонтных работ на социальных объектах.

«Важно, чтобы директор школы не становился заложником такой ситуации. Ведь после капитального ремонта школу принимает приемная комиссия. Там есть специалисты от муниципалитета. Кто проводил контроль за исполнением работ? Задача регионального отделения ОНФ – не давать окончательных оценок, но ставить эти вопросы и добиваться ответов на них. Это и есть народный контроль, в частности, за качеством проведения капитальных ремонтов социальных объектов», – отметил член регионального штаба ОНФ, директор школы №1 города Дубны Александр Руденко.

За последние месяцы ОНФ неоднократно обращался в министерство образования Подмосковья с запросами, направленными на решение проблем материально-технического обеспечения в сфере образования, включая нехватку школ, обучение детей во вторую смену и других.

20 мая в Сети появилась информация о том, что в средней школе №2 Ступина во время урока на учащихся обвалился потолок. После этого начальник управления образования администрации городского округа Галина Симонова пояснила, что в одном из кабинетов отвалился кусок старой штукатурки, учащиеся не пострадали.