РИАМО - 22 мая. В Москве завершается монтаж барельефов на фасаде Дворца водных видов спорта в «Лужниках», до конца мая строители должны закончить все фасадные работы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«До конца мая должны быть закончены все фасадные работы: сейчас на 50% завершен монтаж барельефов и на 70% работы по фасаду. Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, отдыхать и заниматься спортом в новом комплексе смогут до 10 тысяч человек ежедневно», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Дворец водных видов спорта реконструируют по конкурсному проекту бюро UNK project. Исторические барельефы, снятые со старого здания, после соответствующих восстановительных работ будут размещены внутри комплекса. Их не стали возвращать на фасад, опасаясь за их сохранность.

Новые барельефы изготовлены из фибробетона размером 12х8 метров. Срок их эксплуатации составит более 40 лет. Всего сделано 12 барельефов, их размещают по периметру здания на фасадах. Они двусторонние, таким образом, их можно будет увидеть как с улицы, так и находясь внутри комплекса, сообщил автор концепции архитектор Юлий Борисов.

После завершения реконструкции бассейна под одной крышей будут работать профессиональный 50-метровый бассейн на 10 дорожек и два 25-метровых по три дорожки в каждом, аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб, центр детского спорта. Площадь бассейна увеличится с 19,7 до 56,5 тысячи квадратных метров.