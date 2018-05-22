РИАМО - 22 мая. В Подмосковье объявлен конкурс по получению гранта на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на эти цели выделено 70 миллионов рублей, в 1,6 раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Гранты выделяются сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы – мероприятия, направленные на внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

«В этом году на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов правительством Московской области предусмотрено 70 миллионов рублей. Хочу отметить, что это на 27 миллионов рублей больше чем в прошлом году. И еще одно новшество - с этого года увеличен срок освоения гранта с 18 до 24 месяцев», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Прием документов продлится до 18 июня 2018 года. Заявки принимаются по адресу: Москва, Садовая-Триумфальная улица, дом 10/13, кабинет 409.

Проведение конкурсного отбора победителей запланировано на 22 июня. Требования к заявителям и перечень предоставляемых документов для участия в конкурсе можно посмотреть на официальном сайте Минсельхозпрода Московской области в разделе «Кооперация».