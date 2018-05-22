РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мая. Сотрудники Госадмтехнадзора совместно с представителями администрации теруправления Нахабино Красногорска пресекли деятельность пяти торговых точек возле железнодорожной станции «Нахабино», они торговали бытовой химией, овощами, фруктами и трикотажем, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Состоялся очередной рейд сотрудников территориального отдела №29 Госадмтехнадзора Московской области и представителей администрации территориального управления Нахабино по пресечению несанкционированной торговли и размещению незаконной рекламы около железнодорожной станции «Нахабино». Участники рейда прекратили деятельность пяти стихийных точек по продаже посадочных материалов, бытовой химии, овощей-фруктов, трикотажа. По итогам надзора были также устранены незаконно размещенные баннеры и реклама», – говорится в сообщении.

По словам главы Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяны Витушевой, основной целью таких рейдов является не наложение штрафов, а наведение порядка и предупреждение правонарушений.

«Проведенная работа позволяет добиться устранения замечаний без штрафов и повысить сознательность и ответственность граждан и представителей малого бизнеса», – сказала Витушева.