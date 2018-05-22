РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мая. В Балашихе начали наносить дорожную разметку из термопластика, работы ведутся на пяти улицах в центре горокруга, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня (22 мая – ред.) мы начали наносить дорожную разметку на центральных улицах Балашихи. Используем материал из термопластика, который наносится на участках с наибольшей интенсивностью движения, а также в местах, где необходимо повысить безопасность дорожного движения. В работах задействованы три бригады, общее количество людей составляет более 25 человек», – сказал начальник городского управления дорог, транспорта и связи Владимир Головин.

Он добавил, что этот материал более устойчив по сравнению с краской. Срок службы разметки из термопластика составляет более года, в то время как дорожная разметка, нанесенная краской, служит около шести месяцев. Данная разметка будет нанесена на улицах Советская, Карла Маркса, Флерова, на Объездном шоссе и на проспекте Ленина.

Всю дорожную разметку в Балашихе планируют обновить к 15 июня. Ранее глава муниципалитета Сергей Юров сообщил, что всего в Балашихе нанесут 150 километров дорожной разметки.