РИАМО - 22 мая. В столице капитально ремонтируют 18 пешеходных тоннелей, там заменят гранитную облицовку стен и напольного покрытия и проведут другие работы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Комплекс городского хозяйства силами производственных участков ГБУ «Гормост» проводит капитальный ремонт на 18 пешеходных тоннелях», — говорится в сообщении.

В рамках капитального ремонта предусмотрена замена гранитной облицовки стен и напольного покрытия тоннельной части, лестничных и пандусных сходов, ремонт служебных помещений, монтаж новых светильников и замена инженерного оборудования, что обеспечит безопасный беспрепятственный проход граждан и увеличит срок службы каждого сооружения.