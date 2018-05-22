РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН) - 22 мая. Главгосстройнадзор Московской области приступил к проверке хода строительства 8 домов со встроенным дошкольным образовательным учреждением в жилом комплексе «Friday Village» в деревне Юрлово Солнечногорского района, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Плановая проверка строительства восьми жилых домов и детского сада продлится до 23 мая включительно. В настоящее время на объекте выполняется устройство фасадов 4-7 секций, отделка мест общего пользования, ведутся работы по благоустройству территории с учетом требований доступности для маломобильных групп населения», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком объекта выступил ООО «ИСК Максимум». Финансирование объекта ведется за счет средств инвестора. Планируемый срок завершения работ – III квартал 2018 года.

Общая площадь восьми 4-этажных корпусов составляет 26,3 тысяч квадратных метров, из них жилая – 14,8 квадратных метров. Корпусы рассчитаны на 330 квартир: 88 студий, 136 однокомнатных, 90 двухкомнатных, 16 трехкомнатных. Встроенный в восьмую секцию детский сад площадью 518 квадрантных метров рассчитан на 40 мест. На его территории будут смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые и спортивные комплексы.