РИАМО - 22 мая. Торжественное открытие первого в России сада орхидей на свежем воздухе пройдет 23 мая на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Уникальная экспозиция «Садик орхидей» в Теневом саду под открытым небом – это щедрый подарок от компаний группы Societe Generale в России в честь 312-летия старейшего ботанического сада России и открытия III летнего концертного сезона 26 мая», – говорится в сообщении.

Экспозиция состоит из редких зимостойких орхидей открытого грунта из Европы, Азии и Северной Америки. Коллекция насчитывает 37 наименований.

«Представлены садовые сорта родов Венерин башмачок и Ятрышник, а также гибридные сорта. Всего более 100 экземпляров. Растения высажены в ландшафтной композиции, имитирующей карстовые воронки с обнажениями известняка. Столь сложный рельеф позволяет создать наилучший микроклимат и разную влажность почвы для нежнейших орхидей, индивидуально для каждого вида», – сообщил директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.