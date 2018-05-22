РИАМО - 22 мая. В России 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек, в Подмосковье в этот день состоятся различные интересные мероприятия: выставки, уроки по работе с электронными каталогами, мастер-классы, концерты, спортивные состязания и ряд других интересных событий, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

«27 мая отмечается Общероссийский день библиотек, который подмосковные библиотеки отметят рядом мероприятий. Так, молодежное культурное сообщество Московской областной государственной научной библиотеки имени Н.К. Крупской проведет 26 мая в городе Королев «Библиопикник» – городской праздник книг и литературы», - отмечается в сообщении.

Центральная районная библиотека имени В.В. Розанова МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» разбила праздничную программу на два дня. 25 мая в парке культуры и отдыха «Скитские пруды» откроется спортивная площадка «Библиобол», пройдут мастер-классы, выставка книг и журналов «Читаем вместе», выступят детские творческие коллективы, будут оборудованы зона буккроссинга и фотозона. 27 мая гостей праздника ждут библиотечный квест «Поймай букемона», фотосессия с книгой, урок-практикум по работе с электронными каталогами, экскурсия, акция «Как пройти в библиотеку».

МБУК «Центральная библиотечная система имени А. Белого» 27 мая представит необычную выставку «Подарок библиотекарю, или что оставляют читатели в книгах». Деньги, кредитные карты, проездные билеты – иногда среди страниц сданной в библиотеку книги обнаруживают самые необычные предметы.

Раменская межпоселенческая библиотека 26 мая пригласит на большую праздничную программу «Всей семьей в библиотеку», а Центральная библиотека городского округа Егорьевск – на мотопробег по сельским библиотекам городского округа с развлекательной программой в каждой из них и костюмированный праздник книги «Я люблю читать» в парке «200 лет Егорьевску». В программе: буккроссинг, викторины, спортивные игры, конкурсы, музыкальные номера, мастер-классы, «Свободный микрофон».

«Современная библиотека – это не только программное обеспечение, электронный каталог, но и уютное пространство, где можно комфортно и приятно провести время с друзьями за играми, чтением или просто за чашечкой кофе. Это место, где регулярно проходят выставки, лекции, семинары, мастер-классы, концерты и встречи», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В Московской области насчитывается 1038 библиотек, в которых записаны 1,8 миллиона читателей. Консолидированный книжный фонд государственных и муниципальных библиотек составляет более 23 миллионов книг. На комплектование книжного фонда из бюджетов разного уровня в 2018 году направлено 181,6 миллиона рублей.

По словам министра, чтобы увеличить количество читателей, в 2017 году был реализован приоритетный проект правительства Московской области «Перезагрузка библиотек Подмосковья», направленный на повышение востребованности библиотек в обществе. В проекте реализованы два основных направления: модернизация пространства с использованием лучших дизайн-проектов победителей Всероссийского архитектурного конкурса и внедрение библиотечных проектов как новых форм привлечения посетителей.

На базе 10 пилотных библиотек реализованы 30 новых проектов, которые позволили сделать библиотеки местом для интеллектуального и творческого досуга жителей. Лучшие проекты будут тиражированы на всю муниципальную сеть библиотек региона. Также для совершенствования технологий обслуживания населения и объективного контроля посещаемости библиотек в 68 из них внедрен единый электронный читательский билет.

Чтобы книги были доступны не только в крупных городах, но и в сельских населенных пунктах, было принято решение о создании Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, ресурсами которой можно воспользоваться в любой точке страны. В Московской области к ресурсам удаленного читального зала Президентской библиотеки сегодня подключены 134 библиотеки. 431 библиотека региона подключена к ресурсам Национальной электронной библиотеки, на официальном портале которой есть доступ к 39 миллионам книг.