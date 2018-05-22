РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мая. По предписанию Госжилинспекции Московской области управляющая организация «Сфера» из Красногорска вернула жителям почти 400 тысяч рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства.

При проверке обращения жителей дома №14 по Красногорскому бульвару инспекторы Госадмтехнадзора установили: «Сфера», которая в 2017 году стала управлять домом вместо прежней УК «Павшино-Сити», при получении оплаты собственников за ЖКУ, часть ее проводила по статье «Задолженность перед ООО «Павшино-Сити» по договору уступки прав потребителя (цессии)». Тем самым возникала искусственная задолженность потребителей уже перед самой «Сферой».

«Устранить нарушение правил предоставления коммунальных услуг было предписано в течение полутора месяцев. По истечении этого срока «Сфера» отчиталась о возврате денежных средств согласно нашим требованиям. Общая сумма перерасчета составила 390 тысяч 309 рублей 72 копейки», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Уточняется, что управляющая компания сообщила в письме, что теперь отображает сумму задолженности перед ООО «Павшино-Сити» в отдельных платежных документах, и покрывается эта сумма только при согласии собственника.