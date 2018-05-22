РИАМО - 22 мая. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Московского областного УФАС о привлечении ООО «Дизайн-центр ИДИС» к административной ответственности за участие в картельном сговоре на торгах, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее ведомство вынесло решение о нарушении компанией антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

«На основании указанного решения вынесено постановление о привлечении ООО «Дизайн-центр ИДИС» к административной ответственности в виде штрафа в размере более 1 миллиона рублей. Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Дизайн-центр ИДИС» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления областного УФАС.