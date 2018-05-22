РИАМО - 22 мая. Жители Подмосковья теперь могут получать в электронном виде результат услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений (СЭЗ), сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Электронный вид СЭЗ формируется для заявлений, направленных, начиная с 21 мая 2018 года, посредством заполнения электронной формы запроса на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ)», — говорится в сообщении.

Получение электронного вида СЭЗ осуществляется через единый ресурс Роспотребнадзора по адресу: http://epgu.edoc.rospotrebnadzor.ru/, путем указания реквизитов заявки и оформленного документа (СЭЗ), информация о которых автоматически предоставляется заявителю по факту закрытия заявки на ЕПГУ.