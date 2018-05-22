РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мая. В Королеве до конца 2018 года все контейнерные площадки оборудуют для раздельного сбора мусора, в настоящий момент установлен 81 контейнер для пластика, сообщил первый заместитель руководителя городской администрации Олег Даниленко.

Во вторник в Королеве состоялось очередное оперативное заседание под руководством главы города Александра Ходырева. Участники обсудили организацию детского отдыха, итоги работы на портале «Добродел» и проблемы вывоза мусора в городе.

«Из-за закрытия сортировочных пунктов и полигонов, мусор из города (Королева – ред.) приходится возить дальше, что занимает больше времени, также увеличиваются расходы на транспортировку. Организация раздельного сбора мусора частично поможет решить проблему. В прошлом (2017 году – ред.) году мы установили 27 контейнеров для пластика, в этом появилось еще 54 контейнера. До конца года (2018 года – ред.) мы оборудуем все 248 контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора мусора», – сказал Даниленко.

Он добавил, что с начала 2018 года собрано уже порядка 1,5 тысяч кубометров вторсырья и эти показатели будут расти.