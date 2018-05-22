РИАМО - 22 мая. В новой Москве в 2018 году ввели в эксплуатацию 314 тысяч квадратных метров жилья, что составляет около 50% от полугодового плана, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«С начала года в Троицком и Новомосковском административных округах введено 314 тысяч квадратных метров жилья. Это половина объема, запланированного к вводу в первом полугодии. Учитывая, что данный показатель не включает результаты за май, динамика роста стала устойчивым фактором строительства в новой Москве», - сказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он напомнил, что в 2018 году из 2,01 миллиона квадратных метров общей площади объектов жилая недвижимость составит 1,44 миллиона квадратных метров, еще 570 тысяч квадратных метров, намеченных к вводу в 2018 году, придется на социальные и промышленные объекты.

В новой Москве с 2012 года введено в эксплуатацию 32 детсада на 6,5 тысяч мест и 10 школ почти на 11 тысяч мест. До конца 2020 года на территории ТиНАО будет построено и реконструировано 325 километров дорог.

Соблюдение пропорции ввода жилья, объектов социального назначения и создания новых рабочих мест обеспечивает устойчивый спрос на новостройки ТиНАО. За последний год на реализацию вышло 54 новых корпуса в жилых комплексах, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина главным вектором развития новых территорий является комплексность и комфортная среда проживания. Создание современной социальной, дорожной, транспортной инфраструктуры идет в новой Москве полномасштабно», - подчеркнул Жидкин.