РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мая. В городском округе Люберцы на подготовку к новому учебному году власти планируют потратить более 370 миллионов рублей, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На подготовку к новому учебному году 2018-2019 в городском округе Люберцы направлено 373,4 миллиона рублей. Большая часть их них - более 111 миллионов рублей - пойдет на ремонт образовательных учреждений, более 74 миллионов рублей – из местного бюджета, более 37 миллионов - за счет внебюджетных средств», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что на благоустройство территорий образовательных учреждений потратят более 53 миллионов рублей, техническое обслуживание зданий и гидравлические испытания отопительных систем – более 35 миллионов рублей.

«Будет проведена модернизация автоматизированной сигнализации, на эти цели будет затрачено 8 миллионов рублей, будет приобретено и установлено молниезащитное оборудование, это обойдется в 5 миллионов рублей. Установка светодиодных светильников в гимназии №1 будет стоить 2,2 миллиона, установка автоматического узла управления системой управления – 3 миллиона рублей, установка автоматизированных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов – 1,5 миллиона рублей», - уточнил Ружицкий.

По его словам, на создание специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья будет потрачено более 4 миллионов рублей, на оснащение технологическим оборудованием пищеблоков в детский садах – 2,5 миллиона рублей, на опиловку и спил аварийных деревьев и сухостоя – 1,5 миллиона рублей.

«За счет бюджета Московской области по наказам избирателей в 28 учреждениях образования проведут благоустройство территории, ремонт и установку спортивной площадки, установку спортивного оборудования, подготовку асфальтированных площадок и устройство мягкого резинового покрытия, приобретут и установят оконные блоки ПВХ и учебное оборудование. На эти цели будет затрачено более 20 миллионов рублей», - отметил Ружицкий.

По его словам, за счет бюджета Московской области будет проведен капитальный ремонт Токаревской сельской школы №22, на это уйдет 38 миллионов рублей.