РИАМО - 22 мая. Адвокат бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова подал жалобу на его арест, пока что дата рассмотрения апелляции не назначена, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Басманного суда Москвы.

«В Басманном суде 21 мая зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Куприянова, представляющего интересы Пирумова, на постановление суда об избрании последнему меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал собеседник агентства.

По его словам, дата и время рассмотрения в настоящее время не назначена.

Ранее в столице задержали Пирумова и главу компании «Роспан» Никиту Колесникова по подозрению в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

Кроме Пирумова и Колесникова, в совершении преступления подозревается также экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры РФ Борис Мазо.

По данным следствия, в 2015 году министерство культуры выделило 3,6 миллиарда рублей для строительства фондохранилища Эрмитажа: 13-этажного стеклянного куба на Школьной улице в Санкт-Петербурге. В новое здание планировали перенести часть выставочных залов, фондов и библиотеку. Пирумов, являясь заместителем министра культуры, добился заключения контракта с ООО «Мехстройтранс», которую контролировал Колесников. В качестве аванса из бюджета выделили около 1 миллиарда рублей, однако большая часть полученных денег была перечислена в подконтрольные обвиняемым организации, после чего была выведена и обналичена.

В октябре 2017 года суд приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима по резонансному «делу реставраторов». Его освободили в зале суда, так как он уже отбыл срок наказания в СИЗО.