РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 22 мая. Научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Михаил Желонкин на конференции в Минске рассказал о пилотажных стендах и тренажерах института, на которых отрабатывается дозаправка самолета в воздухе, сообщается на сайте института.

Возможность дозаправки самолета или вертолета в воздухе стала темой доклада специалиста ЦАГИ, представленного в рамках VIII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы науки и техники в сфере развития авиации». Мероприятие прошло 17-18 мая в Минске на площадке авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь.

«В своем выступлении научный сотрудник отделения динамики и систем управления ЦАГИ Михаил Желонкин рассмотрел характеристики самолета при дозаправке в воздухе. Ученый рассказал слушателям о пилотажных стендах и тренажерах, на которых отрабатывается дозаправка самолета в воздухе, и о математической модели процесса сближения двух воздушных судов. Финальная часть доклада посвящалась результатам моделирования стыковки топливоприемника и заправочного конуса на пилотажном стенде ЦАГИ», – говорится в сообщении.

По словам Желонкина, прошедшая конференция позволила продемонстрировать достижения специалистов института на международном уровне.

«Кроме того, это возможность встретиться с коллегами, чтобы обсудить современное состояние науки и техники в авиации и найти потенциальных партнеров для совместных проектов», – подчеркнул Желонкин.

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы науки и техники в сфере развития авиации» выступает как площадка для обмена опытом между учеными и специалистами и выявления тенденций развития авиационной науки и техники в странах СНГ. В числе ее направлений – силовые установки летательных аппаратов, пилотажно-навигационные комплексы, радиоэлектронное оборудование, безопасность полетов, беспилотные авиационные комплексы и так далее.