РИАМО - 22 мая. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство многоэтажного апарт-отеля с подземной автостоянкой в районе Даниловский на юге Москве, здание возведут за счет инвестора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Комплекс на Холодильном переулке, владение 2/6, строение 3 (ЮАО) будет 12-этажным общей площадью 16,1 тысячи квадратных метров. В здании разместится 221 номер: от студий до трехкомнатных номеров», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

На первом этаже обустроят торговые помещения. В здании установят четыре лифта грузоподъемностью 1 тысячи килограммов.

Двухэтажный подземный паркинг будет рассчитан на 70 машино-мест. Подъезд предусмотрен со стороны Холодильного переулка, а дополнительный въезд устроят со стороны Большого Староданиловского переулка. На прилегающей территории установят беседки и скамейки для отдыха, высадят деревья и кустарники, также разобьют газоны.

«Здание возведут за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до декабря 2021 года», – добавил Антосенко.