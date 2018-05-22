РИАМО - 22 мая. Должностные лица Домодедовской таможни оформили 150-ый чек tax free и осуществили контроль фактического вывоза товаров за пределы территории ЕАЭС, говорится в сообщении пресс-службы таможни аэропорта.

«Система tax free успешно функционирует в аэропорту «Домодедово» с 10 апреля. Теперь иностранные граждане могут вернуть НДС, уплаченный при покупке товаров в России. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек tax free на них», – говорится в сообщении.

Основными направлениями вывоза товаров являются ОАЭ, Израиль, Германия, Швейцария, Таиланд, Катар и Великобритания. Среди товаров преобладают предметы одежды и парфюмерия, ювелирные украшения и часы, а также икра осетровых рыб.