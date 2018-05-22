РИАМО - 22 мая. Жители Подмосковья в текущем году подали в налоговые инспекции региона более 300 тысяч деклараций о доходах, что на 8,6% превышает показатели прошлого года, при этом сумма налогов по ним составляет 3,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

«Предварительные итоги декларационной кампании 2018 года подвели в УФНС России по Московской области. По состоянию на 10 мая в налоговые органы от жителей региона поступило 332 тысячи деклараций по налогу на доходы физических лиц, что на 26,4 тысячи больше, чем в 2017 году», - отмечается в сообщении.

Согласно данным деклараций сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составила 3,1 миллиарда рублей.

Представить декларацию в этом году надо было не позже 3 мая. Срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2017 год с учетом выходных дней истекает 16 июля 2018 года.

Налоговое законодательство возлагает обязанность по учету полученных доходов и исчислению налога на доходы физических лиц (НДФЛ) непосредственно на граждан, поэтому не стоит ожидать напоминания из налоговой инспекции о необходимости представления декларации. В соответствии со статьей 52 Налогового кодекса РФ налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.

На граждан, представляющих декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов (стандартных, социальных, имущественных при приобретении жилья), установленный срок подачи декларации не распространяется. Эти декларации можно представить в течение всего года.