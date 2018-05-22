РИАМО - 22 мая. Ряду собственных электропоездов ЦППК, курсирующих по межобластным маршрутам, присвоили статус фирменных, при этом стоимость проезда на них остается прежней, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Фирменные экспрессы особым образом отображаются на табло станций полигона компании и в расписании ЦППК, а на вагонах нанесены соответствующие логотипы. Благодаря нововведениям, пассажиры смогут легко отличить их от другого подвижного состава компании», - уточняется в материале.

Билеты на фирменные экспрессы можно купить в кассах, билетопечатающих автоматах, на сайте pass.rzd.ru и через мобильное приложение ОАО «РЖД». Все проездные документы оформляются с указанием мест.

Присвоение нескольким межобластным электропоездам статуса фирменных — гарантия комфорта и высокого стандарта обслуживания во время поездок на большие расстояния на пригородных поездах ЦППК. Комфортабельные салоны вагонов оборудованы кондиционерами, розетками, биотуалетами. Кроме того, это быстрый и надежный способ передвижения: пассажир может попасть из Москвы в Тулу, Калугу, Рязань, Владимир, Орехово-Зуево, Александров, Дубну, Дмитров, Пушкино, Сергиев Посад.