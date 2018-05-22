РИАМО - 22 мая. Москомэкспертиза согласовала проект строительства второй очереди высотного жилого комплекса переменной этажности в районе Лефортово, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В составе жилого комплекса на улице Золоторожский Вал, владение 11, земельный участок 3 появится еще один корпус, состоящий из нескольких блоков, объединенных стилобатом, с подземной автостоянкой и помещениями под а­ренду в уровне первого этажа», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Многофункциональный комплекс будет состоять из четырех блоков – А, Б, В, Г. Блоки А, В, Г запроектированы 28-этажными. Блок Б предусмотрен переменной этажности в 10-20 этажей. В сумме в домах появятся 800 квартир общей площадью 46,5 тысяч квадратных метров. Для хранения личных вещей жильцов на одном из подземных этажей предусмотрены хозяйственные кладовые.

В каждом из корпусов запроектированы помещения под аренду, также в корпусе А появится кафе на 42 места. На двух подземных этажах многофункционального комплекса предусмотрена автостоянка. Кроме того, на прилегающей к домам территории появятся плоскостные парковки, а первом подземном этаже разместятся зоны для хранения велосипедов.