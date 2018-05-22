РИАМО - 22 мая. Комплекс городского хозяйства столицы завершил работы по устройству архитектурно-художественной подсветки на фасадах недавно отремонтированных станций московского метро «Спортивная», «Сокол», «Баррикадная» и «Таганская» Кольцевой линии, говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

«Каждая станция столичного метро имеет свой уникальный облик, поэтому при выборе цветов и приемов освещения учитывались как история создания павильонов, так и их архитектурные особенности», - отмечается в материале.

Три из этих станций - «Спортивная», «Сокол» и «Баррикадная» - не являются объектами культурного наследия. Статус памятника архитектуры имеет только станция «Таганская» Кольцевой линии. В ходе работ на ней был обнаружен дополнительный цвет на деталях и декоративных элементах, благодаря чему фасад стал более выразительным. Сводчатый потолок вестибюльной зоны, окрашенный лазурно-голубым цветом, получил также дополнительную подсветку в вечернее время.

Для устройства архитектурно-художественной подсветки выполняются такие работы, как прокладка кабельных линий, монтаж светильников, устройство распределительных щитов. Завершается монтаж подсветки зданий пуско-наладочными работами.

С учетом колористических решений, предложенных проектировщиками для фасадов «Спортивной», «Сокола», «Баррикадной» и «Таганской», выбран цвет освещения - от теплых до холодных тонов.

На «Баррикадной» использован цветной свет: в вечернее время пурпурная подсветка барельефа, изображающего героев боев 1905 года, придаст ему новый облик. Подсветка остальных станций выполнена по традиционным правилам устройства подсветки на исторических зданиях. Теплый свет использован в полуоткрытых пространствах, холодный – для акцентирования белых классических элементов, нейтральный - для увеличения поверхности фасада.

Режимы работы архитектурно-художественной подсветки предусматривают возможность включения разных групп ламп, поэтому интенсивность освещения может меняться в разное время суток. В вечернее время будут работать все группы ламп, а в ночное интенсивность освещения снизится, так что задействуют только часть.