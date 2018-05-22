РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. Инспекторы Минэкологии Подмосковья зафиксировали факт несанкционированного сброса стоков с автозаправочного комплекса в реку Раковка в Подольске, нарушителям грозят штрафы на сумму до 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители Подольска сообщили в министерство экологии и природопользования Московской области о возможном загрязнении реки Раковка. Специалисты эконадзора в рамках административного расследования взяли пробы сточных вод, которые сбрасываются с территории АЗС, расположенной в микрорайоне Климовск.

«В ходе проверки был установлен факт несанкционированного сброса стоков с АЗС на водосборную площадь реки (Раковка в Подольске – ред.). Если лабораторный анализ подтвердит наличие в воде загрязняющих веществ, нарушителям грозят штрафы по двум статьям КоАП РФ на общую сумму до 100 тысяч рублей», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Он отметил, что нарушителям также придется возместить ущерб, нанесенный водному объекту.