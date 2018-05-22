Как проверить лицензию такси в Подмосковье онлайн

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Лица, работающие таксистами по найму или в качестве индивидуальных предпринимателей, должны иметь разрешение. Оно выдается водителям и автомобилям такси, которые соответствуют ряду требований.

Согласно ст. 9 закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к легковому такси предъявляется ряд основных требований:

- стаж водителя должен составлять не менее 3 лет,

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны регулярно осуществлять техобслуживание и ремонт машины,

- проводить контроль машины, а также обеспечивать прохождение водителями медосмотра перед выходом на линию.

С 2017 года в Подмосковье действует требование к единой цветовой гамме для автомобилей легкового такси. Согласно закону, транспортные средства, осуществляющие таксомоторные перевозки, должны соответствовать следующей цветовой гамме: основной цвет – белый с двумя полосами по бокам – светоотражающими серой и желтой.

Эти требования распространяются только на те разрешения, которые выдаются с момента вступления закона в силу – с 10 февраля 2017 года. Те транспортные средства, которые имеют действующие разрешения, выданные ранее, не подлежат изменению цветовой гаммы на единую.

При этом общий срок действия разрешения на работу такси – 5 лет.

Согласно закону, по требованию пассажира водитель обязан предъявить разрешение на перевозку.

Также наличие документа можно проверить перед поездкой в режиме онлайн.

Как получить лицензию на такси в Подмосковье>>