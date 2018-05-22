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Как проверить лицензию такси в Подмосковье онлайн

На сайте Минтранса Подмосковья запущен онлайн‑сервис для проверки легальности работы такси, как им пользоваться, читайте в материале РИАМО.
© Наро-Фоминское ИА
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Требования к такси

© Фотобанк МО, Александр Кожохин

Лица, работающие таксистами по найму или в качестве индивидуальных предпринимателей, должны иметь разрешение. Оно выдается водителям и автомобилям такси, которые соответствуют ряду требований.

Согласно ст. 9 закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к легковому такси предъявляется ряд основных требований:

- стаж водителя должен составлять не менее 3 лет,

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны регулярно осуществлять техобслуживание и ремонт машины,

- проводить контроль машины, а также обеспечивать прохождение водителями медосмотра перед выходом на линию.

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С 2017 года в Подмосковье действует требование к единой цветовой гамме для автомобилей легкового такси. Согласно закону, транспортные средства, осуществляющие таксомоторные перевозки, должны соответствовать следующей цветовой гамме: основной цвет – белый с двумя полосами по бокам – светоотражающими серой и желтой. 

Эти требования распространяются только на те разрешения, которые выдаются с момента вступления закона в силу – с 10 февраля 2017 года. Те транспортные средства, которые имеют действующие разрешения, выданные ранее, не подлежат изменению цветовой гаммы на единую.

При этом общий срок действия разрешения на работу такси – 5 лет.

Согласно закону, по требованию пассажира водитель обязан предъявить разрешение на перевозку.

Также наличие документа можно проверить перед поездкой в режиме онлайн.

Как получить лицензию на такси в Подмосковье>>

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Как проверить разрешение онлайн

©  pixabay.com

1) Перейдите по ссылке на официальный сайт Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

2) Введите один из следующих параметров:

- государственный регистрационный номер автомобиля (в онлайн-сервисах сразу отображается номер машины, принявшей заказ, а большинство служб заказа такси высылают клиентам смс с номером автомобиля);

- наименование юридического лица (без указания организационно-правовой формы и кавычек) и регион, где было выдано разрешение: Московская область или Москва;

- либо ФИО индивидуального предпринимателя, а также регион, где было выдано разрешение: Московская область или Москва;

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- регистрационный номер разрешения.

3) Сайт показывает разрешения, действительные и в Москве, и в Московской области. Таким образом можно проверить легальность и машин таксомоторных компаний, и индивидуальных таксистов, работающих в системе «Яндекс. Такси», Uber, Gettaxi и пр.

В виде таблицы на сайте будет представлена следующая информация:

- номер разрешения;

- полное название перевозчика;

- марка и модель автомобиля;

- регистрационный номер авто;

- место действия разрешения;

- статус разрешения (например, «действует»).

4) Щелкнув на кнопку «Подробнее» под номером, можно узнать ИНН, ОГРН перевозчика, срок действия разрешения и другие детали.

Если разрешение недействительно либо информация о данном такси вообще отсутствует, не стоит пользоваться его услугами, т.к. это может быть небезопасно.

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Яна Колодина
ПодмосковьеТаксиЛицензии
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