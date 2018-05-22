РИАМО – 22 мая. В России за неделю численность безработных граждан уменьшилась почти на 2%, наибольшее снижение этого показателя зафиксировали в Сахалинской, Челябинской, Волгоградской, Магаданской, Омской, Новосибирской областях, сообщает во вторник Газета.ru.

«Численность безработных граждан в России с 8 по 16 мая снизилась на 1,9% и составляет 740,5 тысяч человек», — говорится в материалах Минтруда России.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Сахалинской, Челябинской, Волгоградской, Магаданской, Омской, Новосибирской, Оренбургской, Курганской областях, Севастополе, Республике Бурятия.

Уровень безработицы повысился в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Саратовской областях, Республике Дагестан.

Как уточняется в сообщении, на 16 мая суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 107452 человека.