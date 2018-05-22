РИАМО - 22 мая. Непосредственных руководителей начальника уголовного розыска полиции подмосковной Балашихи, который обвиняется в даче взятки, привлекут к ответственности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в Балашихе арестовали начальника уголовного розыска за дачу взятки в 7 тысяч долларов США должностному лицу УФСИН России по Московской области.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как уточняется в сообщении, полицейский передал указанную сумму одному из должностных лиц УФСИН России по Московской области за принятие решения об этапировании заключенного, содержащегося в СИЗО, в близлежащую к Московскому региону область.