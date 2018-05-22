РИАМО - 22 мая. Москмархитектура согласовала проект северного дублера Кутузовского проспекта, дорога пройдет от Молодогвардейской развязки на МКАД до международного делового комплекса «Москва-Сити», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Строительство новых дорог и развязок – одно из ключевых направлений развития города. Как говорил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, скорость движения с 2010 года выросла на 16%. Дублер Кутузовского проспекта на всем своем протяжении проходит вдоль железной дороги Смоленского направления, и по мосту через Москву-реку будет связан с Сити и Пресненской набережной», – отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, вдоль всего следования дублера предусмотрены многочисленные съезды на прилегающие улицы и пересекающие дублер магистрали. Для облегчения пути в проект заложено три подземных пешеходных перехода, две эстакады основного хода, пять путепроводов и четыре эстакады съезда. Также предусмотрено строительство одного надземного и трех подземных пешеходных переходов.

«Общая длина моста через Москву-реку составит более 300 метров. Также предусматривается эстакадный съезд на набережную», – добавил Кузнецов.

Северный дублер Кутузовского проспекта будет платным. Трасса будет состоять из трех полос в каждую сторону шириной в 3,5 метра. Завершение работ строительных работ намечено на 2019 год.