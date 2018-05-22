РИАМО (КРАСНОГОРСК)- 22 мая. Капитальный ремонт системы внутреннего газопровода с отключением подачи газа произведут в двух домах Красногорска в мае–июне, сообщили «РИАМО в Красногорске» в пресс-службе Фонда капитального ремонта Московской области.

В соцсети «ВКонтакте» жительница Красногорска опубликовала фотографию объявления, в котором говорится о планирующемся в доме 20–30 мая капитальном ремонте внутридомового газопровода с бесплатной заменой труб, вентилей и шлангов. Сотрудник компании «ВПК Строй» пояснил, что компания работает в рамках плана капитального ремонта домов. В пресс-службе Фонда капитального ремонта Подмосковья информацию подтвердили.

«Замена системы внутреннего газопровода без замены газовых плит запланирована в мае-июне в домах №21 по улице Кирова и №5 по улице Железнодорожной. На улице Кирова в конце мая-начале июня будут проводиться работы по монтажу фасадного газопровода, которые займут примерно неделю. На улице Железнодорожной работы по монтажу фасадного газопровода выполнены. С 28 по 30 мая здесь будут проводиться работы по замене внутреннего газопровода», – сказали в пресс-службе.

Уточняется, что при выполнении работ по фасадному газопроводу отключения не требуется. На время замены внутреннего газопровода подача газа в дом будет перекрыта.

«После того, как управляющая компания дома №21 по улице Кирова предоставит в Мособлгаз договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования и обученности на ответственных за газовое хозяйство, будет назначена дата производства работ по замене внутреннего газопровода. В случае не предоставления документов от УК, Мособлгаз разрешения на проведение работ по замене внутреннего газопровода не даст», – пояснили в пресс-службе Фонда капремонта.

Работы выполняет ООО «ВПК Строй», генподрядчиком выступает «Альтум-Строй».