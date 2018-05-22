РИАМО - 22 мая. В подмосковной Балашихе начальника уголовного розыска заподозрили в даче взятки в размере 7 тысяч долларов США должностному лицу УФСИН России по Московской области, мужчину арестовали, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

«Начальник уголовного розыска арестован в подмосковной Балашихе по подозрению в даче взятки в размере 7 тысяч долларов США должностному лицу УФСИН России по Московской области за решение вопроса о направлении осужденного для отбывания наказания в одну из колоний Тульской, Ярославской либо Курской областей», - говорится в сообщении.

Посредником при передаче денег выступил руководитель одного из отделов УФСИН, который помещен под домашний арест. Обоим подельникам предъявлены обвинения. Проводятся необходимые следственные действия.