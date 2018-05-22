РИАМО - 22 мая. В столице субсидии на установку шлагбаумов во дворах увеличат в два раза до 100 тысяч рублей и распространят это право на все районы города, сейчас получить выплаты на эти цели могут только жители районов, которые входят в зону платной парковки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что, в частности, жители района Новокосино сталкиваются с тем, что многие используют местные дворы в качестве «перехватывающей парковки». Как правило, в таких случаях въезды во дворы закрывают шлагбаумами. Однако субсидии на установку шлагбаумов могут получить только жители тех районов, где действует платная парковка, а в районе Новокосино ее нет.

«Обсудив проблему с жителями, приняли решение: 1) увеличить размер субсидии в два раза — с 50 до 100 тысяч рублей за каждый шлагбаум; 2) распространить право получения субсидий на установку шлагбаумов на все районы Москвы», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что жители каждого двора будут сами решать, нужны ли им шлагбаумы, и если решение об их установке будет принято, то город поможет с деньгами.

«Выплачивать субсидию на установку шлагбаумов авансом. Инициативной группе больше не потребуется вкладывать свои деньги или обходить соседей для сбора денег. А это, как известно, бывает нелегко», — добавил мэр.

Он уточнил, что общее собрание собственников квартир может принять решение об установке шлагбаумов с помощью системы «Электронный дом» в «Активном гражданине».

«Сегодня окружные дирекции ЖКХ просто принимают от инициативных групп документы на получение субсидий. По новому порядку, мы обяжем их помогать жителям оформлять эти документы. Да и самих документов потребуется меньше, чем сейчас. Рассчитываю, что новые правила установки шлагбаумов помогут москвичам навести порядок в своих дворах», — подчеркнул Собянин.

По его словам, с 2015 года жители 1340 дворов перекрыли въезд постороннего транспорта на свою территорию. В этих дворах установлено 2 тысячи шлагбаумов.