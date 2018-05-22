РИАМО – 22 мая. Курс евро по отношению к российской валюте опустился ниже 72 рублей впервые с 9 апреля текущего года, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара снизился на 48 копеек, до 61,12 рубля. Курс евро опустился на 62 копейки, до 71,95 рубля», – говорится в сообщении.

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Московской биржи вырос на 0,17% и составил 2336,56 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,25%, до 1294,88 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 15,52 копейки, до 73,33 рубля. Курс доллара вырос на 59,19 копейки, до 63,53 рубля, следует из данных ЦБ.