РИАМО - 22 мая. Сотрудники полиции оказали помощь годовалому мальчику, оставленному матерью в машине на Авиамоторной улице, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Очевидцы сообщили в полицию о том, что возле одного из домов на Авиамоторной улице в припаркованной автомашине находится один и плачет маленький ребенок. Прибывшие на место происшествия полицейские вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли автомобиль.

«Мальчик в возрасте 1 год 2 месяца отправлен в детскую городскую больницу города Москвы для оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позже сотрудники полиции установили местонахождение матери ребенка и задержали 33-летнюю москвичку.

«По имеющейся информации, женщина оставила сына в машине и ушла в подъезд соседнего дома, где употребляла наркотики. В отношении нее возбудили уголовное дело», – добавила Волк.