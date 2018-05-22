РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мая. В подмосковном Королеве организуют летние группы досуга для детей, они будут работать на базе школьных спортивных площадок, сообщил заместитель руководителя городской администрации Илья Конышев.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное заседание под руководством главы города Александра Ходырева. Участники обсудили организацию летнего отдыха детей, подготовку к отопительному периоду и итоги работы на портале «Добродел».

«Этим летом помимо детских лагерей будут организованы дополнительные досуговые площадки, которые будут работать на базе школьных спортивных площадок. Для детей будут организованы не только спортивные мероприятия, но и познавательные и культурные. Всего организовано 40 площадок, в том числе одна будет работать для детей с ограниченными возможностями», - сказал Конышев.

На площадках ребятам расскажут о безопасности, о том, как правильно заниматься спортом, как себя вести и о многом другом. Работать площадки будут не больше 4 часов ежедневно по будням.

Дополнительный досуг для детей помогут организовать 120 волонтеров, 37 педагогов, 28 тренеров и 12 спикеров, которые проведут 48 лекций. Планируется, что таким образом в городе летом отдохнут около 20 тысяч детей.

Работать площадки будут бесплатно, о возможности записи в группы будет сообщено дополнительно.